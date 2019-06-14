المالكي: الصحافة العراقية دافعت ببطولة وشجاعة عن مصالح العراق

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية، نتقدم بأحر التهاني الى كافة الصحفيات والصحفيين العراقيين وإلى كافة المؤسسات الصحفية والاعلامية في كل انحاء البلاد".وأضاف أن "احتفالنا اليوم بعيد الصحافة العراقية، يدعونا لاستذكار الاقلام الحرة المجاهدة التي ضحت من أجل العراق وبناء مستقبله، اذ تصدت الصحافة العراقية ببطولة وشجاعة دفاعا عن مصالح العراق وشعبه وكلفها ذلك الكثير من التضحيات والمعاناة واعداد كبيرة من الشهداء سواء في مواجهة النظام الدكتاتوري البائد واجراءاته التعسفية، او في مساندة شعبنا في حربه الباسلة ضد تنظيم داعش الارهابي".

وأوضح المالكي، "نجدد موقفنا الداعم لصحفيي العراق، والتأكيد في الوقت نفسه على الدور الوطني والمسؤولية التي تقع على عاتقهم، والتعبير عن كل المواقف والآراء والتركيز على هموم الانسان العراقي في هذه المرحلة الحساسة".



وتابع، "الرحمة لشهداء الكلمة الحرة، لشهداء الصحافة العراقية الذين لم يبخلوا بدمائهم من اجل نقل الحقيقة، والدفاع عن مصالح الشعب العراقي ".ويحتفل الصحفيون العراقيون بـ"العيد الوطني للصحافة العراقية" في ذكراها المئة وخمسون، حيث أعلن عن انطلاق أول صحيفة "الزوراء" في العاصمة بغداد عام 1869.