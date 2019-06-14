العثور على طفلة مرمية بجانب الرصيف في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية عثرت على طفلة مرمية بجانب الرصيف في منطقة الغابات ضمن مدينة الموصل".

وأضاف أن "هذه الحالة هي الثانية خلال 24 ساعة فقط".

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى قد أفاد، أمس الخميس، بالعثور على الطفلة في حي ١٧ تموز بالساحل الأيمن غربي مدينة الموصل، مبينا ان الطفلة وجدت ملقاة على الرصيف وقد تم تسليمها إلى المستشفى العام في المدينة.

