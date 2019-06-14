القوات الامنية تبدأ بقطع الطرق المؤدية لساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات مشتركة من الشرطة والجيش قامت بقطع الطرق المؤدية لساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "بعد قليل ستنطلق تظاهرة لانصار التيار الصدري، ومطالبات باستذكار جريمة سبايكر ومحاسبة المقصرين".



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