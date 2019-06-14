واكد عبد العالي، ان "ملاكات المحطة تعمل بكامل جهدها لتنظيف المضخات من الشمبلان بالاستعانة بالغواصين"، لافتا الى ان "التحدي هذه المرة اكبر من القدرات المتاحة لمواجهته".
وحذر من ان "استمرار تدفق الشمبلان بهذه الكميات قد ينتهي بتوقف مضخات التبريد وبالتالي توقف المحطة بالكامل"، داعيا الجهات المعنية في المحافظة الى "التدخل العاجل لوضع الحلول الممكنة لهذه الازمة" .
وتجدر الاشارة الى ان المحطة تعمل حاليا بثلاث وحدات توليدية وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 435 ميكا واط.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة محطة كهرباء الناصرية الحرارية تحذر من توقفها بسبب 'الشمبلان' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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