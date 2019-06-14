إدارة محطة كهرباء الناصرية الحرارية تحذر من توقفها بسبب 'الشمبلان'

وقال مدير المحطة فيصل عبد العالي، في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "قد تتوقف المحطة بالكامل بسبب اختناق مضخات التبريد بنبات الشمبلان"، مشيرا إلى ان "كمياته زادت في الاونة الاخيرة في نهر الفرات وتسللت الى مضخات التبريد الخاصة بالمحطة الحرارية ما اعاق عملها بشكل كبير" .واكد عبد العالي، ان "ملاكات المحطة تعمل بكامل جهدها لتنظيف المضخات من الشمبلان بالاستعانة بالغواصين"، لافتا الى ان "التحدي هذه المرة اكبر من القدرات المتاحة لمواجهته".

وحذر من ان "استمرار تدفق الشمبلان بهذه الكميات قد ينتهي بتوقف مضخات التبريد وبالتالي توقف المحطة بالكامل"، داعيا الجهات المعنية في المحافظة الى "التدخل العاجل لوضع الحلول الممكنة لهذه الازمة" .

وتجدر الاشارة الى ان المحطة تعمل حاليا بثلاث وحدات توليدية وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 435 ميكا واط.

