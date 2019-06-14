قائد عمليات الجزيرة: تدمير مضافات وأوكار لداعش في الانبار

وأضاف أن "كافة قطعات الجيش والحشد العشائري والقوة الجوية وطيران الجيش، باسناد التحالف الدولي اشتركوا في العملية".
وأوضح المحمدي، أن "العملية تميزت بالتفتيش الدقيق لكافة المناطق وجرى تدمير مضافات واوكار لتنظيم داعش، وايصال رسالة واضحة لهم، بانه لا يوجد شبر واحد من ارض العراق يمكن ان يأويهم".
وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بانطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتي الانبار ونينوى.
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