إيران بأسبوع.. تنحي خامنئي وجحيم سجون طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الأسبوع الماضي في إيران عددا من الأحداث السياسية، على رأسها مطالبة نشطاء بتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي من منصب ولاية الفقيه بعد مضي نحو 30 عاما، فضلا عن اتهامات بالفساد لزوجتي قائد فيلق القدس قاسم سليماني المدرج دوليا على قوائم الإرهاب والقائد السابق لمليشيا الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري.

تنحي خامنئي

وفي تحدٍ صريح لأكبر رأس في هرم السلطة السياسية الإيرانية، طالب عشرات النشطاء الإيرانيين المدنيين والسياسيين المقيمين داخل البلاد، علانية، بتنحي المرشد علي خامنئي من منصب ولاية الفقيه بعد مضي نحو 30 عاما.

ودعا النشطاء الموقعون على بيان، جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في نصوص الدستور الإيراني.

وأوضح البيان الموجه إلى الشعب الإيراني، حسب ما يشير فحواه، أن الموقعين "حركة طليعية وطنية تهدف إلى تنحي المرشد الذي يزيد صلاحياته يوميا بشكل غير معقول، والبدء في تعديل الدستور المبرم عام 1979".

ووصف النشطاء الإيرانيون أمثال محمد نوري زاد ومحمد ملكي ومحمد مهدي فر، فترة 40 عاما منذ ظهور نظام ولاية الفقيه للعلن عقب الإطاحة بحكم النظام الملكي بـ"المفزعة".

وهاجم البيان، الذي يحمل توقيع 14 ناشطا، المرشد الإيراني علي خامنئي، معتبرا إياه أحد أكثر المسؤولين تنكيلا بمعارضيه إما بالسجن أو القتل في ظروف غامضة أو الإقامة الجبرية.

وأكد النشطاء الإيرانيون سعيهم طوال سنوات مضت من خلال الحراك المدني لإيقاف خسائر بلادهم لكن دون جدوى.

خليفة المرشد

وللمرة الأولى، أعلن مسؤول إيراني بارز عن وجود قائمة سرية لمرشحين من المحتمل أن يتولى أحدهم منصب ولاية الفقيه في البلاد خلفا للمرشد الإيراني علي خامنئي (80 عاما).

وأوضح محسن آراكي، أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران (مهمته تقتصر على عزل وتعيين المرشد)، أن قائمة خلفاء خامنئي المحتملين يعلمها 3 أشخاص فقط، دون أن يشير صراحة إلى هويتهم.

واعتبر آراكي أن خلافة خامنئي أمر سري للغاية، مشيرا إلى أن الثلاثة المطلعين على القائمة ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني.

وتحولت خلافة خامنئي (المريض بورم في البروستاتا) إلى قضية نقاشية ساخنة في الأوساط الإيرانية مؤخرا، خاصة بعد تلميحات مليشيا الحرس الثوري بضرورة وجود مرشد جديد يحمل نفس صفات الخميني وخامنئي، من حيث النهج المتشدد سياسيا ودعم التدخلات العسكرية خارج الحدود، وفقا لأدبيات النظام الثيوقراطي المسيطر على حكم طهران منذ 40 عاما.

وتواترت أحاديث في داخل إيران عن إعداد خامنئي خليفته المحتمل، حيث يبرز بشدة اسم رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي (58 عاما) والذي عينه المرشد الإيراني في منصب رئاسة السلطة القضائية للبلاد، مارس/آذار الماضي.

مظاهرات عالمية

كما توعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمظاهرات عالمية في يونيو/حزيران الجاري، تمهد لإسقاط نظام ولاية الفقيه.

وأكد المجلس الذي يتخذ من باريس مقرا له، في بيان، أن هذه المظاهرات المرتقب خروجها في بلدان أوروبية وكذلك الولايات المتحدة تعد إيذانا لمرحلة ما قبل سقوط نظام طهران المسيطر على الحكم من 4 عقود.

وأوضحت المقاومة الإيرانية أن المظاهرات الحاشدة التي ستنظمها الجاليات الإيرانية في بروكسل وواشنطن وبرلين خلال أيام 15، 21، 22 يونيو/حزيران الجاري ستدق ناقوس الإطاحة بحكم النظام الديني.

وزير منافق

وعلى صعيد متصل هاجم نشطاء إيرانيون أحد وزراء الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب تصريحات مثيرة للجدل اعتبر خلالها أن مشكلات طهران سببها في المقام الأول النمط الاستهلاكي المرتفع، داعيا إلى مزيد من إجراءات التقشف.

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واعتبر المغردون عبر موقع تويتر أن تعنيف رضا أردكانيان، وزير الطاقة بحكومة حسن روحاني، للإيرانيين بدعوى إقبالهم يوميا على تناول أكثر من وجبة طعام، ودعوته إلى الاقتداء بالمستهلكين الصينيين الذين يكتفون بوجبة طعام واحدة، يعكس غيابه عن الواقع المتدهور للشعب.

وشارك نشطاء إيرانيون صورا يظهر بها بعض أبناء الوزير الإيراني أمام موائد طعام وصفوها بـ"الضخمة"، ووصفوه بـ" المنفاق".

مفاوضات غير مشروطة

كما طالب مئات النشطاء السياسيين والمدنيين داخل وخارج إيران النظام ببدء مفاوضات "غير مشروطة" مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ تلبية لرغبة قطاع كبير من الشعب بضرورة نزع فتيل التوتر إقليميا وعالميا.

ونشر موقع زيتون المقرب من تيار الإصلاحيين في إيران بيانا موقعا من جانب قرابة 225 ناشطا إيرانيا، يحثون المؤسسات الدولية المستقلة والرأي العام العالمي على دفع المسؤولين الإيرانيين إلى الجلوس على طاولة واحدة مع واشنطن بغية الحد من التوتر القائم.

ابتزاز المخدرات

وعلى صعيد الشأن الإيراني أيضاً هددت طهران علانية على لسان صحف رسمية ومسؤولين حكوميين دولا أوروبية بإغراق أراضيها بالمخدرات، بدعوى تقصيرها حيال التخفيف من وطأة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونقلت صحيفة جوان الإيرانية (أصولية مقربة من مليشيا الحرس الثوري) عن إسكندر مؤمني الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران (رسمية) أن طهران لن تكافح عمليات تهريب المخدرات، طالما بقيت العقوبات المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قبل واشنطن.

وعلى المنوال ذاته، هددت وكالة أنباء مهر التابعة لمؤسسة الدعاية الإسلامية (خاضعة لسلطات مرشد إيران علي خامنئي) أن المخدرات ستغرق كافة أرجاء بلدان القارة الأوروبية طالما استمرت العقوبات على إيران، في حين طلبت من دول أوروبا الدفاع عن حدودها.

ويسعى نظام ولاية الفقيه إلى ابتزاز الدول الأوروبية، على غرار تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، مايو/أيار الماضي، مهددا أوروبا بقدوم موجات من المخدرات والإرهابيين والمهاجرين صوب أراضيها من ناحية إيران، حال انهيار الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية قبل 4 سنوات.

جحيم السجون

وتحت عنوان "ما الذي يحدث داخل سجون إيران؟" سلطت إذاعة ناطقة بالفارسية تتخذ من هولندا مقرا لها الضوء على انتهاكات حقوقية ارتكبتها سلطات طهران ضد نشطاء ومعارضين طوال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت إذاعة "زمانه" في تقرير لها أن أوضاع السجون في إيران سيئة للغاية على مستوى عموم أقاليم البلاد (31 محافظة إيرانية).

وأشار التقرير إلى أن سجن طهران الكبير والمعروف باسم "فشافويه" شهد قبل أيام واقعة قتل مؤسفة لمعارض إيراني يدعى علي رضا شير بعد طعنه على أيدى جناة خطرين.

فساد زوجتي جنرالي الحرس الثوري

ووسط تجاهل تام من قبل السلطة القضائية الإيرانية جرى الكشف عن وقائع فساد جسيمة متورطة بها كل من زوجتي قائد فيلق القدس قاسم سليماني المدرج على قوائم الإرهاب دوليا والقائد السابق لمليشيا الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري.

وكشفت تصريحات أدلى بها مرتضى الويري (عضو في مجلس بلدية طهران)، خلال اجتماع رسمي، عن إرسال 12 ملفا يتضمن انتهاكات جسمية، بعضها يتعلق بزوجتي سليماني وجعفري للبت فيها قضائيا، وفقا لمصادر معارضة.

وأضاف الويري، في مفاجأة لم يسبق الإعلان عنها، أن القضاء الإيراني لم يرد حتى الآن على تلك المخالفات التي تمس زوجتي عسكريين رفيعين ضمن تركيبة نظام ولاية الفقيه المسيطر على حكم البلاد منذ 4 عقود.

وتتجاهل وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بما فيها هيئة الإذاعة والتلفزيون التي تخضع لسلطات المرشد الإيراني علي خامنئي، بشكل واضح تسليط الضوء على وقائع الفساد في صفوف نظام الحكم.