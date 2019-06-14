أبو الغيط: إيران سبب الأزمة في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام للجامعة للعربية، أحمد أبو الغيط، إن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب سياسات النظام الإيراني، مطالب طهران بالتراجع عنها وتغيير مسارها.
وأضاف أبو الغيط، أن التطورات في منطقة الخليج العربي تنطوي على خطر احتدام المواجهة فهناك طرف معين يسعى لتأجيج الخلاف في المنطقة.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن إيران تدفع الجميع للدخول في مواجهة، مشددا على أنه في حال حدوثها فلن يكون أحدا في أمان.
وأوضح أن إيران تريد إرسال رسالة للآخرين و"نطالبها بإعادة حساباتها لأن الوضع الآن في غاية الخطورة"، مضيفا أن جميع حسابات طهران خاطئة وسنواصل مطالبتها بتغيير سياستها نحو المنطقة.
وطالب أبو الغيط، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم من التصرفات الإيرانية التي تسبب الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
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