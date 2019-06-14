- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت باكستان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي بمقذوف لمليشيا الحوثي الانقلابية، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً، معربة عن "وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها معها".
وأصدرت الخارجية الباكستانية بياناً، الجمعة، جاء فيه: "إن إسلام آباد تؤكد مجدداً دعمها وتضامنها مع السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها".
واستهدفت مليشيا الحوثي، الأربعاء، بمقذوف مطار أبها السعودي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين، وأدى لإصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.