باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت باكستان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي بمقذوف لمليشيا الحوثي الانقلابية، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً، معربة عن "وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها معها".

وأصدرت الخارجية الباكستانية بياناً، الجمعة، جاء فيه: "إن إسلام آباد تؤكد مجدداً دعمها وتضامنها مع السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها".





واستهدفت مليشيا الحوثي، الأربعاء، بمقذوف مطار أبها السعودي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين، وأدى لإصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.