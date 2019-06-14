أسبوع موريتانيا.. جولات مرشحي الرئاسة وتصدع الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت موريتانيا، الأسبوع الماضي، أحداثاً مهمة كانت أبرزها نشاطات وحملات المرشحين لرئاسيات الـ22 من يونيو/حزيران الجاري، وسط استمرار موجة الانشقاقات بجماعة الإخوان الإرهابية في موريتانيا، والأزمات التي واجهت امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا).

كما شهد الأسبوع تقديم السعودية 100 طن من التمور هدية لموريتانيا، وأخيراً إعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فتح تحقيق في شكوى وصلتها بشأن ملابسات تعذيب واحتجاز موريتاني في مقر لقوات الدرك.





انشقاقات الإخوان



كما تواصلت موجة الانشقاقات والتصدعات التي تضرب حزب إخوان موريتانيا "تواصل" منذ عدة أشهر، بانشقاق عضو مجلس شورى الحزب ورئيس لجنة الرقابة المهندس أحمد سالم دكلة، الإثنين، في وقت كشفت فيه تصريحات رئيس كتلة "راشدون" المنشقة عن التنظيم الشيخ عمر الفتح، حقيقة الإخوان وامتهانهم ممارسة "التدين المغشوش" و"احتكار الدين".

وأعلنأحمد سالم، عضو مجلس شورى حزب التنظيم "تواصل" وأمينه العام السابق، انشقاقه، مؤكداً ارتباط الإخوان بالفكر الداعشي الإرهابي، بعد تعيين مرشح التنظيم للرئاسيات سيدي محمد ولد بوبكر مؤخراً لأحد المتعاطفين مع فكر تنظيم داعش والمدافعين عنه في حملته الانتخابية.

وانتق دكلة صمت "تواصل" وتواطئهم مع تعيين "يحيظيه ولد داهي" المعروف باعتناقه الفكر الداعشي في موريتانيا، مكلفاً بمهمة في حملة المرشح ولد بوبكر، متهماً في رسالة استقالته الإخوان بأنهم "لا يخدمون الدين بل يستخدمونه".

وكشف القيادي السابق بإخوان موريتانيا بدور الشيخ عمر الفتح، ما وصفه بممارسات "احتكار التدين المغشوش وحصرية تمثيل الدين الخاطئة"، في إشارة إلى سلوكيات حزب إخوان موريتانيا "تواصل" الذي قرر عمر الفتح التمرد عليه مؤخراً، ودعم مرشح الأغلبية للرئاسيات في موريتانيا محمد ولد الغزواني.

وأوضح عمر الفتح، سيناتور حزب "تواصل" الإخواني السابق، في رسالة موجهة إلى الرأي العام، أنه ورفاقه "ملتزمون بالمنهج الإسلامي الوسطي المعتدل"، ومنحازون لاستقرار موريتانيا ومؤسساتها السيادية ولمرشح الأغلبية للرئاسيات محمد ولد الغزواني.

وأضاف أن تيار "راشدون"، الذي أسسه قبل أسابيع رفقة بعض القادة المنشقين، يرفض وبعيداً عن اختطاف القرار نحو ما وصفها بـ"المعارضة العدمية والمناطحة العبثية".

مراجعات كبرى

الكاتب والوزير السابق محمد ولد أمين، اعتبر ، على حسابه على "فيسبوك" أن استقالة ولد أحمد دكلة عن الإخوان هو " تصرف سياسي أنيق"، حسب تعبيره، مضيفاً "لا تسامح بعد اليوم مع الإرهاب وحواضنه الفكرية"، حسب تعبير ولد أمين.

بدوره وصف الكاتب والمدون حمادي الطالب الاستقالة بـ"أنها موفقة وصفعة قوية لتجار الدين"، مطالباً بـ"تسديد الضربات" لمن وصفهم بـ"دعاة الفتنة والتطرف والغلو"، والتصويت لمرشح الإجماع الوطني ورجل موريتانيا القومي محمد ولد الشيخ محمد أحد ولد الغزواني، على حد وصفه.

أما الكاتب الموريتاني سيدي محمد فتوقف عند التصريحات القوية لرئيس تيار "راشدون" المنشق مؤخراً عن إخوان موريتانيا، والتي وصف فيها التنظيم بممارسة "التدين المغشوش" و"احتكار الدين"، مشيراً إلى أن هذه التصريحات هي رد على النقد التفكيكي لبنية الخطاب "الإسلاموي".

وتساءل الكاتب سيدي محمد عن أسباب ودلالة هذه التصريحات، معتبراً أنها إما أن تكون بداية لـ"مراجعات كبرى" لبعض قادة التنظيم سابقاً أو اعترافات خطيرة. على حد تعبيره.

الحملة الانتخابية

وواصلت الحملة الدعائية الممهدة لانتخابات 22 يونيو/حزيران في موريتانيا أسبوعاً من التنافس بين ستة مرشحين للرئاسة، أوفرهم حظاً المرشح محمد ولد الغزواني المدعوم من الأغلبية السياسية والحزب الحاكم في البلاد.

المرشح ولد الغزواني جدد خلال مهرجان عقده في مدينة "النعمة" (1200 شرق البلاد) االتعهد بالعمل على تعزيز المكتسبات في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الرقابة الصارمة على عموم التراب الموريتاني.

ولد الغزواني وزير رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق، كان يتحدث من ولاية الحوض الشرقي المتاخمة لمنطقة الشمال المالي، حيث الميدان الرئيس للحرب على الإرهاب في الساحل، ملتزماً بانتهاج مقاربة عملية ومتعددة الأبعاد، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب المعقدة تستمد جذورها من عدة عوامل يجب التصدي لها جميعاً، على حد تعبيره.





واعتبر ولد الغزواني أن "المقاربة الأمنية التي اعتمدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة كانت ناجعة في إبعاد خطر الإرهاب عن البلاد"، منبهاً إلى أن هذه المقاربة كانت محل إشادة وتقدير من طرف دول العالم، على حد وصفه.

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وبدوره، قدم المرشح للرئاسيات الموريتانية سيدي محمد ولد بوبكر، الأربعاء، من نواكشوط، برنامجه الانتخابي، مؤكداً أنه مرشح مستقل وليس مرشحاً لما وصفها بـ"الأحزاب والأيديولوجيات ومجموعات الضغط المختلفة".

ونظم المرشح ولد بوبكر جولة انتخابية خلال الأسبوع الأول من الحملة الدعائية قادته إلى ولايات الشرق والوسط، متعهداً خلال مختلف محطات جولته بـ"الحفاظ في حالة نجاحه على الحرية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات المستعجلة التي تحتاجها البلاد"، مؤكداً أن ترشحه يهدف لتوحيد جميع الموريتانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم، وفق تعبيره.

المرشح الرئاسي بيرام الداه أعبيد، كشف هو الآخر خلال مهرجان انتخابي في مدينة "أزويرات" شمال موريتانيا أنه ماض فيما وصفها بـ"معركته للتصدي لكل أشكال الفساد والتزوير والعنصرية في البلاد" على حد تعبيره، مضيفاً "سنحرر موريتانيا من الفساد والتزوير والقبلية والعنصرية".

امتحان البكالوريا

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني الموريتاني، إعادة تنظيم امتحان الثانوية العامة لمادة الرياضيات لشعبتي "العلوم" و"الآداب"، اليوم الجمعة، بعد إلغاء هذه المادة، الإثنين الماضي، تاريخ بدء الدورة العادية من الثانوية العامة المعروفة بـ"الباكالوريا".

وقالت وزارة التعليم الموريتانية، في بيان، إن خطأ غير متعمد حصل أثناء سحب موضوع الرياضيات لشعبة العلوم الطبيعية وموضوع الرياضيات لشعبة الآداب العصرية.

وتزامن تنظيم المسابقة الأهم في النظام التعليمي الموريتاني، الممهدة لولوج الجامعات، مع جدل بسبب قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف، لمواجهة أساليب الغش في الامتحانات، ما بين من يبررون الخطوة ومن يعتبرونها نيلاً من حقوق المستخدمين الذين يدفعون مسبقاً على الخدمة.

وطالب البعض باعتماد أساليب فنية تمكن من قطع الإنترنت فقط عن مراكز تنظيم الامتحان أو تشديد الرقابة على إدخال الهواتف النقالة إلى الحجرات، بدل تعطيل خدمة الإنترنت والعقاب الجماعي، على حد وصفهم.

100 طن تمور هدية سعودية

وعلى صعيد الداخل الموريتاني أيضاً قدمت السعودية 100 طن من التمور هدية لموريتانيا، وتسلمها في نواكشوط، الثلاثاء الماضي، مفوض الأمن الغذائي المساعد في موريتانيا محمد ولد محمد العيد ولد خيار، من السفير السعودي هزاع بن ضاوي المطيري.

واعتبر مفوض الأمن الغذائي ولد محمد العيد أن تقديم هذه الهدية يمثل "تعاوناً مثمراً" بين المفوضية ومركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس مستوى علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والسعودي، وحرص قائداهما على تعزيز هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد ولد محمد العيد أن كمية التمور المستلمة سيتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجاً في القرى والأرياف في جميع مناطق الوطن.

أما السفير السعودي المعتمد لدى موريتانيا هزاع بن ضاوي المطيري، فأكد أن الهدية المقدمة من المملكة تدخل في إطار التعاون البناء والمثمر القائم بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً.

وعبّر بن ضاوي عن سعادته بحضور حفل تسليم هذه الهدية، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم مثل هذه المساعدات سنوياً لعدد من البلدان الإسلامية.

وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (رسمية) عن فتح تحقيق في شكوى وصلتها بشأن ملابسات تعذيب واحتجاز مواطن موريتاني في مقر للدرك الموريتاني.

وقالت اللجنة إنه في حال ثبتت هذه الوقائع "فإنها تشكل إساءة استخدام للسلطة وانتهاكاً لحقوق الإنسان وتعريض مواطن للعنف والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة واللامقبولة في دولة الحق والقانون".

تعذيب شخص

وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (رسمية) عن فتح تحقيق في شكوى وصلتها بشأن ملابسات تعذيب واحتجاز موريتاني في مقر لقوات للدرك.

وقالت اللجنة إنه في حال ثبتت هذه الوقائع "فإنها تشكل إساءة استخدام للسلطة وانتهاكاً لحقوق الإنسان وتعريض شخص للعنف والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة واللامقبولة في دولة الحق والقانون".