ترامب: مستعد لعقد محادثات مع إيران رغم الهجوم على ناقلتي نفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه مستعد لعقد محادثات مع إيران وقتما تكون مستعدة لذلك رغم تحميله طهران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال ترامب "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض... أنا مستعد عندما يكونون مستعدين... لست في عجلة".
وردا على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب "سنرى ما سيحدث".
وأثارت الهجمات التي وقعت أمس الخميس تساؤلات حول الملاحة عبر مضيق هرمز وهو ممر ملاحي رئيسي والخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لحماية المنطقة. وقال مسؤولون أمريكيون إن بلادهم ستدافع عن مصالحها.
وقال ترامب "لن يغلقوه. لن يتم إغلاقه. لن يتم إغلاقه لفترة طويلة".
وألقت إدارة ترامب بمسؤولية الهجمات على إيران استنادا إلى تسجيل فيديو صورته طائرة أمريكية يظهر ما قالت إنها دورية تابعة للحرس الثوري الإيراني في قوارب تقترب من إحدى الناقلتين قرب مضيق هرمز بعد الانفجارات وتزيل لغما لاصقا لم ينفجر.
وقال ترامب لفوكس نيوز "إيران فعلتها... أعتقد أنهم لم يريدوا الدليل الذي تركوه خلفهم".
ووصفت طهران الاتهامات الأمريكية بأنها خاطئة ومثيرة للقلق.
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