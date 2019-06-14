انت الان تتابع الانتربول يعلن توقيف وتسليم مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الجمعة اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 نيسان/أبريل.
وقالت المنظمة في بيان إنه تم القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عامًا، مع أربعة مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تسمه، عقب نشر الإنتربول "إشعارًا أحمر" بتوقيفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتربول يعلن توقيف وتسليم مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.