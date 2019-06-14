الانتربول يعلن توقيف وتسليم مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا

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رجل أمن يقوم بحراسة كنيسة العاصمة السريلانكية كولومبو أعلنت منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) الجمعة اعتقال وتسليم أحد المسؤولين عن التفجيرات الدامية في سريلانكا في 21 نيسان/أبريل. وقالت المنظمة في بيان إنه تم القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عامًا، مع أربعة مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تسمه، عقب نشر الإنتربول "إشعارًا أحمر" بتوقيفهم.

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