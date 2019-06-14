الان تتابع واشنطن: من حق السودانيين رؤية حكم مدني بعد 30 عاما من الدكتاتورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 24 دقيقة - 7:07 م, 14 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، إن من حق السودانيين رؤية حكم مدني بعد 30 عاما من الدكتاتورية.

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