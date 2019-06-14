الان تتابع السودان.. حزب المؤتمر: اتهامات المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير بمحاولة القيام بانقلاب باطلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 رفض حزب المؤتمر السوداني، الاتهامات الموجهة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائلا: “اتهامات المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير بمحاولة القيام بانقلاب عسكري عارية عن الصحة”. وأكد في بيان له اليوم الجمعة، ضرورة وحدة قوى المعارضة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني وتحقيق مطالب الثورة، نافيًا طلب أي من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير نقل المفاوضات إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

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