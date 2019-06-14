أطباء مستشفى رياق طالبوا بإطلاق الطبيب محمد علي عبدالله: تأوقف بسبب تشابه الاسماء

نفذ أطباء مستشفى رياق وعائلة الطبيب محمد علي عبدالله اعتصاما امام باحة المستشفى، احتجاجا على توقيف الطبيب عبدالله منذ أسبوع، بسبب تشابه الأسماء خلال مغادرته لبنان لحضور مؤتمر طبي في هنغاريا.
وألقى الطبيب ساري عبدالله كلمة باسم المعتصمين، قال فيها: "ما يحصل أصبح قضية رأي عام، لدينا طبيب زميل صاحب خبرة يتم التشابه باسمه على طريق المطار، فيتم توقيفه وسجنه كالمجرمين بسبب تشابه الأسماء، مرت أربعة أيام وهو داخل السجن ومعتقل بسبب نظام قضائي فاسد، وما يحصل برسم القضاء ووزير العدل والنقابة، والقضاء مدعو لاخلاء سبيله".
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