دورية لمديرية امن الدولة اوقفت مهرب لحوم من سوريا على طريق شدرا

أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة على طريق عام شدرا - عكار، إنفاذا لمقررات المجلس الأعلى للدفاع القاضية بضبط المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، المدعو م.ح.أ وهو يقود سيارة فان نوع "هيونداي" عائدة للمدعو م.خ.أ، حيث ضبطت بداخلها كمية كبيرة من اللحوم المهربة من سوريا موضبة بطريقة غير صحية.
وبناء لإشارة القضاء المختص تم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى مفرزة جمارك عندقت وتسطير بلاغات بحث وتحر بحق عدد من المتورطين.
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