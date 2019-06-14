دورية لمديرية امن الدولة اوقفت مهرب لحوم من سوريا على طريق شدرا

أوقفت دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة على طريق عام شدرا - عكار، إنفاذا لمقررات ​المجلس الأعلى للدفاع​ القاضية بضبط المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، المدعو م.ح.أ وهو يقود سيارة فان نوع "هيونداي" عائدة للمدعو م.خ.أ، حيث ضبطت بداخلها كمية كبيرة من اللحوم المهربة من ​سوريا​ موضبة بطريقة غير صحية.

وبناء لإشارة ​القضاء​ المختص تم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى مفرزة جمارك ​عندقت​ وتسطير بلاغات بحث وتحر بحق عدد من المتورطين.