اعتصام في النبي شيت وقطع طريق في سرعين استنكارا لانقطاع المياه

نفذ أهالي بلدة ​النبي شيت​ اعتصاما أمام ​البلدية​، احتجاجا على انقطاع ​المياه​ عن البلدة، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات شرقي ​بعلبك​ جعفر الموسوي ورئيس البلدية حسين السيد ​علي الموسوي​.

وتحدث رئيس البلدية عن "اللامبالاة والإهمال والاستهتار وسوء الإدارة في معالجة مشكلة انقطاع المياه عن البلدة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، تارة في حجة تعطل طلمبة الضخ، وطورا تحت ذريعة تغيير المتعهد، وتارة أخرى في حجة غلاء ​المازوت​ وعدم القدرة على تشغيل ​المولدات​، وبالتالي تخفيص ساعات التغذية بالمياه أو انقطاعها، مما يرتب على الأهالي أعباء إضافية أثقل كاهلهم المثقل أصلا بسبب ​الوضع الاقتصادي​ المأزوم"، مطالباً ​وزارة الطاقة​ ومصلحة مياه ​البقاع​ بـ"إيجاد حل سريع للمشكلة".

كما قطع أهالي بلدة ​سرعين الفوقا​ طريق رياق - بعلبك الدولية عند مدخل البلدة، احتجاجا على انقطاع المياه منذ 7 أشهر.

واعتبر رئيس بلدية سرعين الفوقا إيهاب عبد الله أن "مسؤولية انقطاع المياه تقع على مصلحة مياه البقاع"، مناشداً وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ وضع حد لهذه المهزلة، لأن لا طاقة للناس بالبقاء من دون مياه، في حين تتوافر المياه في الآبار والناس عطشى".