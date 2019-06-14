وزارة الصحة: تجميد استبدال رئيس طبابة قضاء المتن في انتظار قرار القضاء

أعلن المكتب الإعلامي وزير الصحة جميل جبق، في بيان أنه "تعليقا وتوضيحا لما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام من إعفاء طبيب قضاء المتن وسام حبشي واستبداله بزميله جوني ابراهيم، والتزاما للضوابط الوظيفية والمسلكية والقوانين المرعية الإجراء، يهمنا التوضيح أن "قرار الاعفاء والاستبدال خضع لتقييم لجنة مختصة بالمناقلات الوظيفية".
ولفت الى أنه "فور شيوع أخبار تفيد بملاحظات مسلكية معينة حول الطبيب جوني ابراهيم، تم متابعة الامر مع الدوائر المعنية ومع القضاء"، مشيرا الى أنه "تم اصدار وتنفيذ قرار اليوم الجمعة بتاريخ 14/06/2019 بتجميد الاستبدال، يلغي القرار السابق الصادر بتاريخ 11/06/2014، ريثما يتم التحقيق في صحة الملاحظات والاتهامات من عدمها".
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