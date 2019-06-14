الأمن العام أقفل محلي حدادة وبويا للسيارات في كفردبيان يديرهما سوريون

أقفلت دورية من شعبة معلومات ​جبل لبنان​ في ​المديرية العامة للأمن العام​ محلي ميكانيك للسيارات وحدادة وبويا، يديرهما سوريون بطريقة غير شرعية في بلدة كفردبيان - ​كسروان​، وختمتهما، بالشمع الأحمر بناء لإشارة ​القضاء​ المختص.

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