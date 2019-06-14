محامية شركة Numbase: جاهزون لتزويد القاضي ابراهيم بكل ما يختص بعملنا

اثنت محامية شركة Numbase نضال طفيلي على "ما نقل عن لسان المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ بفتحه تحقيقا بداية الأسبوع بكل ما ورد عن لسان النائب ​جميل السيد​ في مؤتمره الاخير حول الاتصالات"، مؤكدة "جهوزية المجموعة لتزويد المدعي العام المالي بكل ما يختص بعمل المجموعة في ​قطاع الاتصالات​ ضمن الأراضي اللبنانية".

وفي بيان لها، لفتت المحامية إلى أن "المؤسسة كانت قد ارسلت في عام 2017 رسالة إلى ​وزارة الاتصالات​ وشركتي "ألفا" و"تاتش" تطلب منهم تعيين مدققين عالميين للخدمات، وأنها تتيح للشركتين بموجب تلك الرسالة الولوج إلى كل خدماتها من تاريخ إطلاقها لتفادي الأحكام الجماعية على القطاع في المستقبل، كما حصل في المؤتمر الصحفي الاخير للنائب السيد"، مؤكدةً "حفظ حقها بالادعاء على كل من يقوم عن عمد بتشويه صورة الشركة والترويج لاخبار مزيفة من شأنها الضرر بالمؤسسة والعاملين فيها".