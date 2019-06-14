سفير كوبا يفتتح المهرجان الكوبي "فييستا هافانا" في جونيه

إفتتح السفير الكوبي ألكسندر بيليسير المهرجان الكوبي "فييستا ​هافانا​ FIESTA HAVANA" في منطقة جونيه، مؤكدًا أن "المناسبة مميزة جدًا لأنها تمكننا من أن نكون في بلدين مختلفين في الوقت نفسه. بلدان متباعدان لكنهما عريقان في تاريخهما".

وأوضح بيليسير أن "الشيف يوهانس برادو هيريديا جاءت من كوبا للمناسبة حاملة معها شغفها الكبير للطهي، والموسيقيون كوبيون أيضًا يشاركون معنا لإمتاعنا"، لافتًا إلى أن "من خلال هذا المهرجان، سيستطيع جميع الحاضرين معنا أن يشعروا بكوبا داخل قلوبهم".

يذكر أن الشيف الكوبية عرفت بتحضير أطايب المطبخ الكوبي وعرفت في أهم نوادي هافانا، وكان لها حصرية تحضير الطعام خلال "مهرجان هافانا" في الأعوام 2000 و2001 و2002.

وعن فرقة "باريادا كوينتاتو" "Barriada Quinteto" التي ستحيي ليالي المهرجان، فهي مؤلفة من خمسة عازفين وراقصين إثنين، تجمع بين التراث الكوبيّ وحداثة الموسيقى العصرية وتعرف بإعادة توزيع أشهر الأغاني المحبوبة حول العالم. وجالت هذه الفرقة التي تألفت عام 2014، في جميع أنحاء العالم من ​اليابان​ وحتى ​إسبانيا​، ​فرنسا​، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، المانيا، المكسيك، ​فنزويلا​ وغيرها من البلدان.