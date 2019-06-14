نواب طرابلس يؤكدون التعاون سويا على الاهتمام بمشاريع المنطقة

لفت المكتب الإعلامي لرئيس ​الحكومة​ الأسبق ​​نجيب ميقاتي​​، إلى أن "نواب ​طرابلس​ عقدوا اجتماعًا في دارة ميقاتي أكدوا فيه التعاون سوياً على الإهتمام بمشاريع طرابلس ومتابعة تنفيذها وإقرار ما لم يقر بعد"، مشيرًا إلى أن "المجتمعين أعدوا كتاباً خاصاً لرفعه لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يشرح مشاكل المدينة ويحدد المطالب مرفقاً به جدول بالمشاريع المقترحة أو تلك المتعثرة".

وأفاد المكتب بأن "المجتمعين اتفقوا على طلب موعد من الحريري لتسليم الكتاب المذكور والمقترحات"،مضيفًا أنه "تم توقيع الكتاب الموجه للحريري من نواب المدينة كافة".