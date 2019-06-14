أعلنت "مصلحة مياه الليطاني" في بيان، "عزل خط النقل الأولي - عبد العال 66 ك.ف الاحد 16 حزيران الجاري، ما سيؤدي الى انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي للمناطق المستفيدة من محطتي مرجعيون والسلطانية الى حين انتهاء اشغال الصيانة، بسبب عطل على خط النقل الاولي - عبد العال 66 ك ف، ستقوم الفرق الفنية التابعة للمصلحة بقطع هذا الخط وعزله عن الشبكه العامة الأحد، من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة من بعد الظهر".
كما وأعلنت "التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لربط معمل عبد العال بمحطة كسارة، للحفاظ على استمرارية الإنتاج في معامل الليطاني".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني أعلنت عزل خط نقل الاولي عبد العال 66 ك.ف الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.