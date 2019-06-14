مصلحة الليطاني أعلنت عزل خط نقل الاولي عبد العال 66 ك.ف الاحد

أعلنت "مصلحة مياه الليطاني" في بيان، "عزل خط النقل الأولي - عبد العال 66 ك.ف الاحد 16 حزيران الجاري، ما سيؤدي الى انخفاض التغذية ب​التيار الكهربائي​ للمناطق المستفيدة من محطتي ​مرجعيون​ و​السلطانية​ الى حين انتهاء اشغال الصيانة، بسبب عطل على خط النقل الاولي - عبد العال 66 ك ف، ستقوم الفرق الفنية التابعة للمصلحة بقطع هذا الخط وعزله عن الشبكه العامة الأحد، من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة من بعد الظهر".

كما وأعلنت "التنسيق مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​ لربط معمل عبد العال بمحطة ​كسارة​، للحفاظ على استمرارية الإنتاج في معامل الليطاني".