الحسن: طلبت من لجنة السجون العمل على ادخال تعديلات على نظام السجون

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أنها طلبت من المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، المباشرة في قبول طلبات الاشتراك في المباراة التي ستجريها المديرية انفاذاً للمرسوم التطبيقي 289/2014، على أن تحدّد المديرية العامة للدفاع المدني في ما بعد دقائق اجراء هذه المباراة.
كما أعلنت عن إعطائها توجيهات الى لجنة السجون للعمل على ادخال تعديلات على نظام السجون يراعي معايير حقوق الانسان وإعداد خطة سريعة لحل مشكلة الاكتظاظ والتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة هذا الملف.
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