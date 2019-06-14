الحسن: طلبت من لجنة السجون العمل على ادخال تعديلات على نظام السجون

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ أنها طلبت من المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، المباشرة في قبول طلبات الاشتراك في المباراة التي ستجريها المديرية انفاذاً للمرسوم التطبيقي 289/2014، على أن تحدّد ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في ما بعد دقائق اجراء هذه المباراة.

كما أعلنت عن إعطائها توجيهات الى لجنة السجون للعمل على ادخال تعديلات على نظام السجون يراعي معايير ​حقوق الانسان​ وإعداد خطة سريعة لحل مشكلة الاكتظاظ والتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة هذا الملف.