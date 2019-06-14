أصيب 4 عسكريين بجروح ورضوض، اثر انزلاق سيارتهم نوع "رانج روفر" بسبب الضباب والأمطار، واصطدامها بشاحنة مدنية على ​طريق فنيدق​ - ​القموعة​ - الصنوبر. وعلى الفور، حضرت الى المكان، سيارات اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني و​الدفاع المدني​ ونقلت الجرحى الى ​مستشفيات​ المنطقة للعلاج. وقد وصفت حالهم بالمستقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 عسكريين بحادث سير على طريق فنيدق القموعة الصنوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.