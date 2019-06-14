مسؤول ايراني: توطين الفضاء الافتراضي أكثر أهمية من تأميم صناعة النفط

اعلن مساعد الشؤون التنسيقية في جهاز حرس ​الثورة الاسلامية​ في ​ايران​ العمدي ​محمد رضا نقدي​ ، ان "توطين ​الفضاء​ الافتراضي في الاوضاع الراهنة يعد بالغ الاهمية اكثر من تاميم صناعة ​النفط​"، قائلا "نحن بحاجة إلى العمل من أجل تحقيق الشبكة الوطنية للمعلومات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الفضاء الإلكتروني".

واكد "ضرورة العمل بجد لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة المعلومات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الفضاء الإلكتروني واستثمار الطاقات والقدرات القيمة للشباب الثوري في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "الحضارة الاسلامية والاستعداد والتمهيد لظهور صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر هما من افاق المرحلة الثانية للثورة الاسلامية".

وأشار إلى "حقيقة أنه ينبغي على المرء أن ينظر إلى التاريخ ويرى أي من الثورات دامت اربعة عقود"، قائلا: "ان ثورتنا الاسلامية وبعد مضي اربعين عاما على انتصارها قد بلغت مكانة اصبح فيها قائد الثورة الاسلامية لايرى ل​ترامب​ اي وزنا لكي يراسله".