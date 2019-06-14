المالية الروسية: اتفاق من الإتحاد الأوروبي على الانتقال إلى الروبل واليورو

أعلن المتحدث الرسمي في ​وزارة المالية​ الروسية أندريه لافروف أن "التوصل لاتفاق مع ​الاتحاد الأوروبي​ على تشكيل مجموعة عمل لتقليص حصة ​الدولار​ في ميزان المدفوعات بينهما، والانتقال إلى الروبل و​اليورو​"، مشيراً الى أن "بلاده اتفقت على ذلك مع نائب رئيس ​المفوضية الأوروبية​ لشؤون ​الطاقة​ ماروش شيفوفيتش".

وأوضح لافروف أن الجانبين "شددا على أهمية استخدام العملات الوطنية في تجارة الطاقة بهدف تقليل المخاطر، التي قد يتعرض لها قطاعا الأعمال في ​روسيا​ والاتحاد الأوروبي".

وحسب بيانات ​البنك المركزي الروسي​، فإن حصة التعاملات بالروبل في تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 8.3 بالمئة فقط، في حين تشكل حصة اليورو 34.3 بالمئة أما الحصة الأكبر فتعود للدولار 54 بالمئة.

ويرجع ذلك بشكل أساسي كون إمدادات ​النفط والغاز​ يتم احتسابها بالدولار.