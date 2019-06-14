عبد المهدي يؤكد سعي العراق للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران

أكد رئيس الوزراء العراقي، ​عادل عبد المهدي​، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، "سعي العراق إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​"، مؤكداً "أهمية تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في جميع المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتصدي للإرهاب".

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