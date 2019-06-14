الخارجية الصينية تدعو الى الحوار غداة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان

اعلن الناطق باسم ​الخارجية الصينية​ غينغ شوانغ في تصريح صحافي، غداة الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان ان "بكين تأمل في أن تتمكن كل الأطراف المعنية من تسوية خلافاتها بشكل ملائم وحلها عبر الحوار والمشاورات".

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