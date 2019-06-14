الاتحاد الأوروبي رصد نشاطات تضليلية من مصادر روسية خلال انتخاباته البرلمانية

كشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن "السلطات الأوروبية رصدت نشاطًا متواصلًا لنشر مصادر روسية معلومات مضللة خلال الانتخابات الأوروبية بهدف التأثير على الناخبين وجعلهم يعزفون عن المشاركة فيها".
وكانت المفوضية قد حذرت من مثل هذا الأمر في الفترة التي سبقت الانتخابات في أواخر أيار على لسان بعض المسؤولين الذين ذكروا اسم موسكو التي قالوا إنه من المحتمل أن تقف وراء حملات لنشر "أخبار كاذبة". وطلب من الدول الأعضاء البقاء متيقظة في حين مورست ضغوط قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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