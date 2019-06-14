ستة مرشحين في السباق لخلافة تيريزا ماي

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لندن: تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الجمعة الى ستة بعد انسحاب أحد المرشحين السبعة هو وزير الصحة مات هانكوك.

وأعلن هذا الخبير الاقتصادي السابق لدى "بنك انكلترا" انسحابه عبر تغريدة دون أن يشير الى احتمال دعمه أحد المرشحين.

وكتب "قررت الانسحاب من السباق والعمل على العثور على أفضل طريقة للنهوض بالقيم المفضلة عندي".

بعد أن عجزت تيريزا ماي عن تنفيذ اتفاق بريكست الذي كان مقررا في 29 مارس 2019 ثم أجل الى 31 اكتوبر، استقالت في 7 يونيو الجاري من منصب رئيسة حزب المحافظين.

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ومن المقرر ان يتم تعيين خلف لها في نهاية يوليو من قبل حزب المحافظين، ليصبح رئيسا للحكومة.

وتجري العملية على مرحلتين. في المرحلة الاولى يقلص نواب الحزب وعددهم 313 عبر سلسلة من عمليات التصويت السرية، عدد المرشحين، حتى لا يبقى سوى اثنين. وفي المرحلة الثانية ينتخب أعضاء الحزب وعددهم 160 الفا، احدهما رئيسا للحزب.

وكان هانكوك (40 عاما) حل في تصويت الخميس في المرتبة السادسة، بعشرين صوتا بعيدا جدا عن أول المرشحين بوريس جونسون (114 صوتا من اصوات النواب).

وتجري عملية التصويت التالية للنواب الثلاثاء بعد نقاش تلفزيوني الاحد.

