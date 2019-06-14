شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيت العائلة المصرى بألمانيا يحتفى بتكريم هانى عازر فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا ، عبر صفحته الرسمية فيس بوك ، عدد من الصور لتكريم الدكتور المهندس هانى عازر ، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، ومنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.

واحتفى رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا ، بتكريم عازر فى المانيا قائلا عبر صفحته :" من قلب الحدث تكريم صديقى هانى عازر تحيا مصر تحياتى من برلين "

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وتم التكريم فى حضور سفير مصر فى برلين الدكتور بدر عبد العاطى ، وأبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير"، المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو" لتسليم الدكتور هانى عازر ، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد ان استعرض فى كلمته مسيرة عازر منذ تخرجه فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكذلك مسيرته المهنية الناجحة فى ألمانيا وبخاصة إسهاماته فى العديد من المشروعات الهندسية الكبرى بألمانيا، كما ضم الحضور أيضًا الأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

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