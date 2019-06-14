شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يصل إلى الصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، ظهر اليوم، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وكان في مقدمة مستقبلي الوفد المصري نائب رئيس البرلمان الصيني. كان الدكتورعلى عبد العال ، والوفد البرلماني المرافق له ، غادر فجر اليوم متوجهاً إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية في كافة المجالات، وخاصة على الصعيد البرلماني، وسوف تشهد تلك الزيارة لقاءات بعدد من المسئولين الصينيين في مقدمتهم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ونائب الرئيس الصيني، ورئيس المجلس الاستشارى ، كما ستشهد تلك الزيارة إعادة تفعيل آلية التعاون البرلمانية الدورية المصرية الصينية بعقد الاجتماع الخامس لها.

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