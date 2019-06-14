ضاحى خلفان: لا توجد دولة فضحها وكشفها إعلامها الفاشل مثل قطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، هجوما عنيفا على منظمة الأمم المتحدة وإيران وقطر، مطالبا المنظمة الدولية أن تتدخل لوقف سياسات إيران المعادية للمنطقة.
وقال قائد شرطة دبى السابق فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "ماذا تريد الأمم المتحدة أكثر من ذلك لتتأكد أن ذراع إيران في اليمن عبدالله الحوثي إرهابي ألا يكفي قصف مطار مدني في أبها بصاروخ".
وتابع ضاحى خلفان: "لا توجد دولة فضحها وكشفها إعلامها الفاشل كقطر من حيث تعلم أو لا تعلم".
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