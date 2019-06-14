شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يتقدم بطلب مناقشة لأزمة عدم وصول المياه لنهاية الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التعامل مع أزمة عدم وصول المياه لنهايات بعض الترع فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ونتائج ذلك الأمر على مستقبل الزراعة.

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وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك عدد من الترع لا تصل المياه لنهايتها مما يؤثر على الأراضى الكائنة فى هذه المنطقة ويهدد بهلاك المحاصيل الزراعية، وعزوف الفلاحين عن زراعة محاصيل بعينها نتيجة خوفهم من هذه الأزمة خاصة قبيل فترة جمع المحصول.

وطالب عضو لجنة الزراعة، بوضع رؤية وخطة واستراتيجية تعتمد على حصة المياه لكل محافظة ومساحات الأراضى المزروعة وطبيعة المحاصيل التى يتم زراعتها وفقا لما تحدده الدولة وبناء عليه يتم توزيع حصة المياه بالتساوى حتى لا تتعرض بعض الأراضى لليوار فى الوقت الذى يوجد فائض مياه فى بعض المناطق فى المحافظة الواحدة.