كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: مصداقية وزير الخارجية الإيراني "تتضاءل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الجمعة بحدة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ، قائلاً إن مصداقيته تتناقص "كل يوم".

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن اتهم ظريف ما أسماه "الفريق ب" في الإدارة الأمريكية بتبني دبلوماسية تخريبية والتستر على "الإرهاب الاقتصادي" ضد إيران وسط توترات متزايدة بين طهران وواشنطن.

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وقال قرقاش في تغريدة: "كل يوم تصبح إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق" ب "أكثر سخافة وتقلص مصداقيته". كما حث إيران ، المنخرطة في زعزعة استقرار المنطقة ، على التصرف بحكمة من أجل تهدئة التصعيد.

" وأضاف قرقاش: "إن التصعيد في الوضع الحالي يتطلب إجراءات حكيمة وليس كلمات فارغة".

كما ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران لمهاجمة ناقلتين نفطيتين في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي يوم الخميس.

وفي وقت سابق ، اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراء هجوم على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات الشهر الماضي.