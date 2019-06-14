كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاهن أمريكى يدعو إلى قتل المثليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار أحد القساوسة الأمريكيين الذي كان ضابط شرطة أيضًا على إثارة ضجة بالقول إنه يجب إعدام المثليين.

وحثّ جرايسون فريتس، خلال خطبة على التمسك بمبادئ الكتاب المقدس، ووصف الوعاظ المعمدانيين الآخرين "بالضعف" لعدم فعل الشيء نفسه.

وأنهى المحقق خطبة في كنيسته في نوكسفيل، بولاية تينيسي، بقوله: "يجب الموت على المثليين".

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت"، اليوم، قام فريتس، الذي يتقاعد في وقت مبكر من شرطة مقاطعة نوكس، بإلقاء خطب أسبوعية كقسيس في الكنيسة المعمدانية