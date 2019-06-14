كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الامارات: هجوم بحر عمان ومطار أبها "تصعيد خطير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة إن الهجوم المزدوج على الناقلات في بحر عمان بعد أسابيع فقط من تلف أربع سفن قبالة الإمارات يمثل "تصعيدًا خطيرًا".

" أن الهجوم على الناقلات في خليج عمان هو تطور مقلق وتصعيد خطير" ، حسبما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ، أنور قرقاش ، بعد تفجيرات الخميس.

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ومن جانبه فقد أدان قرقاش الهجوم الصاروخي لميليشيا الحوثي الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيا في مطار بجنوب غرب المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء.

وقال إن "الهجوم الصارخ على المدنيين" لم يكن سوى الأحدث في سلسلة من هجمات المتمردين "التي تقوض العمل السياسي للأمم المتحدة وترسل رسالة باستمرار العنف والعداء".

وعلي صعيداً آخر، قال قرقاش إن هذه التطورات "يجب أن تحفز المجتمع الدولي على العمل للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".