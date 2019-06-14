كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب النساء فى سويسرا للمطالبة بأجور متساوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضربت النساء في جميع أنحاء سويسرا اليوم الجمعة للمطالبة بأجور متساوية.

ونظم المسؤولين عن الإضراب، العديد من الإجراءات للتنفيس عن إحباطهم من التمييز المستمر بين الجنسين والفجوات في الأجور في الأمة الألبية الغنية.

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ويأتي الإضراب بعد ثلاثة عقود تقريبًا من عقد النساء أول إضراب على مستوى البلاد للمطالبة بأجر متساو.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات ضخمة مساء الجمعة في العديد من المدن، بما في ذلك أمام مقر الحكومة في برن، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل".

وتأمل النقابات والجماعات الحقوقية التي تنظم الأحداث أن ترى بحرًا من اللون الأرجواني- اللون الذي تم اختياره لإظهار التضامن مع النساء- ولكن مع العواصف الرعدية والأمطار التي تجتاح البلاد، فإن الإقبال لا يزال غير مؤكد.