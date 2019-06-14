كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: القدس رغم ما تعيشه من محاولات تهويد ستبقى عنوان العروبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور محمد اشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، عن شكره البالغ لمدير عام منظمة العمل العربية على الدعم المستمر الذي توليه المنظمة لصالح القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالبرامج التي تقدم في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال الملتقي السنوي التضامني التي تنظمه منظمة العمل الدولية مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدي الأمم المتحدة في جنيف بمقر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش أعمال الدورة "108" لمؤتمر العمل الدولي.

وأكد أن من يعتقد أن فلسطين تبحث عن حل اقتصادي فهو مخطئ لأن الأمر يتعلق بإنهاء الاحتلال، وإن القدس رغم ما تعيشه من محاولات تهويد، ستبقى عنوان العروبة ومفتوحة أمام كل الأديان، داعيا لتقديم الدعم للمدينة المقدسة لتعزيز صمود أهلها.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تعيش تحديات كبيرة على رأسها مايسمى صفقة العصر "القرن" ومحاولات تسويقها وابتزاز الفلسطيني ليقبل بها، لكن موقفنا واضح بأننا لن نقبل بما يلبي الحد الأدنى من حقوقنا.

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وأشار إلى أن التحدي الثاني الذى تواجهه القضية هو المصالحة الفلسطينية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا والاستعداد للتوجه إلى الانتخابات والاحتكام للشعب.

أما عن التحدي الثالث والأخير فهو الوضع المالي الصب الذي تعيشه فلسطين.

كما شهد الملتقى كلمات كل من رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية وكلمات من رؤساء الفرق الثلاثة المشاركة فى المؤتمر عبرت فى مجملها عن الاستعداد الكامل لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي وفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والبلدان العربية الأخرى.

وجاء الملتقي ليعطي صورة حقيقية وواقعية للأوضاع الراهنة، وما يجري على أرض الواقع من انتهاكات وتجاوزات وممارسات تعسفية من سلطات الاحتلال الصهيوني بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وخصوصًا التصعيد الأخير من جانب الاحتلال الاسرائيلي على أرض فلسطين في الذكرى السبعين للنكبة.