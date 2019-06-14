إلقاء القبض على مسنة تتزعم عصابة للسرقة رفقة حفيدها القاصر 

أحالت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي العونات، اليوم الجمعة، عجوزا في السبعينات من عمرها رفقة حفيدها القاصر، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الجديدة، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أنه تم إيقاف المتهمة، بعد ورود عدة شكايات على المصالح الأمنية بخصوص تعرض المشتكين لسرقة من طرف عصابة تتزعمها العجوز، وذلك بمركز المدينة، وبالسوق الأسبوعي للعونات.

وأضاف المصدر ذاته أن المتهمة أقرت باحترافها السرقة بشراكة مع اثنين من أحفادها، وشاب آخر، إذ يخرجون للتجول في أرجاء المركز بعربة مجرورة، ويعمدون إلى سرقة المحلات التجارية، والمواطنين.

وأجرت المصالح الأمنية تفتيشا لمنازل المتهمين، ما مكنها من حجز كمية كبيرة من المواد المسروقة، التي كانت المتهمة العجوز تتكفل ببيعها لتقتسم عائداتها مع شركائها.