استجابة لدعوة استعجالية .. القضاء يلغي حظر البوركيني في المسابح

قضت محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، بإلغاء حظر على ارتداء البوركيني في حمامات السباحة بمدينة كوبلنتس غربي البلاد، استجابة لدعوة استعجالية لمسلمة تحتاج السباحة لغرض طبي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، أن المحكمة الإدارية الإقليمية لولاية راينلاند بفالتس في حيثيات حكمها الخاص بدعوى عاجلة في كوبلنتس، أن هذا الحظر ينتهك إلزام المساواة في المعاملة الذي ينص عليه الدستور.

وأوضحت المحكمة، أنه يجوز للمدعية نزول حمامات السباحة مجددا وعلى نحو فوري مرتدية البوركيني، وهو لباس بحر يغطي الجسم بأكمله.

وبحسب بيانات المدعية المسلمة، أوصاها الأطباء بممارسة السباحة لتخفيف آلام تعاني منها في منطقة الظهر، وبسبب عقيدتها لا يمكنها نزول حمام السباحة إلا وهي مرتدية البوركيني.

وكان مجلس إدارة مدينة كوبلنتس قرر بغالبية ضئيلة عدم السماح بالنزول في حمامات السباحة إلا بارتداء ملابس كاشفة مثل البيكيني أو سراويل السباحة القصيرة.

وبررت الإدارة حظرها للبوركيني بسبب عدم القدرة على رصد الجروح المفتوحة والطفح الجلدي وأمراض أخرى. ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ مطلع هذا العام.

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