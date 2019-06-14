فنانون ينضمون إلى حملة اللون الأزرق في صور “البروفايل” 

انضم فنانون مغاربة إلى نشطاء عرب في حملة لدعم الشعب السوداني، تمثلت في تغيير صور “البروفايل” على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، و”أنستغرام”، و”فايسبوك” إلى اللون الأزرق الفاتح.

وغيرت الفنانتان، منال بنشليخة، وماريا نديم، صورة البروفايل، دون أي تعليق منهما، وهو الأمر نفسه، الذي أقدم عليه الفنان فيصل عزيزي، إلا أنه كتب في منشوره: “دعواتنا مع أهل السودان الحبيب. كارثة إنسانية تحدث تحت تعتيم إعلامي كامل. اللهم ساعدهم في محنتهم وانصر الحق”.

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وتأتي الحملة بسبب التعتيم الإعلامي، الذي يفرضه المجلس العسكري في السودان؛ بعدما قطع الأنترنت.

وقطع المجلس الأنترنت، بعد أحداث فض الاعتصام بالقوة، والعنف، الأسبوع الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى، والمصابين.

ويعود سر اختيار اللون الأزرق إلى قصة أحد ضحايا فض الاعتصام، الذي غير صورة بروفايله إلى اللون الأزرق، قبل موته، إذ استخدمه من بعد ذلك أصحابه تكريما له، ثم انتشر الأمر بين النشطاء للتعبير عن تضامنهم مع الضحايا، والشعب السوداني.