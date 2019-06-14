“ميركاتو” ساخن لريال مدريد.. مهاجم ياباني ينضم لكتيبة “الميرينغي”

عزز العملاق الإسباني ريال مدريد، صفوفه بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي، لتنضم إلى كتيبة الملكي التي يعدها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، لاستعادة أمجاد الملكي بعد موسم مخيب للآمال.

وانضم المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عامًا) إلى ريال مدريد، اليوم الجمعة، ورحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “بأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم”.

ولم يكشف الميرنجي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن الريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار)، لنادي طوكيو ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت “سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل”.

وأضاف “إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة”.

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وظهر كوبو، الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور في وقت سابق هذا الشهر، بشكل مميز مع طوكيو متصدر الدوري الياباني.