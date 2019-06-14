مركز سوسيو-تربوي لفائدة ساكنة عين حرودة..يهدف إلى خلق عمل قار وربح مادي لهم

جددت كل من مؤسسة “سمارت” و”زكورة”، اليوم الجمعة، شراكتهما، عبر إطلاق “smart intiatives”، وهي عبارة عن حاضنة، سوسيو اقتصادية، مخصصة لسكان المنطقة، الذين ينتمون إلى طبقة إجتماعية فقيرة.

ويهدف هذا المشروع، الذي أنجزته مؤسسة “سمارت”، بدعم من مؤسسة زكورة، إلى إعطاء دفعة جديدة، للمركز السوسيو-تربوي، لجماعة عين حرودة، من خلال إنجاز منظومة مجالية لاستماع، والتوجيه، والدعم الوسيو-اقتصادي، لسكان المطنقة.

وتم توقيع اتفاقية جديدة للفترة 2019-2022، بين المؤسستين، اليوم الجمعة، في إحدى الفنادق، بالدار البيضاء، بهدف “وضع حلول ملموسة، وملائمة للمشاكل، السوسيو اقتصادية، الحقيقية التي عبر عنها ساكنة المنطقة”، بحسب تعبير المؤسستين.

وقال غسان خابر، مدير التنفيذي، للمؤسسة سمارت، في حديثه مع “اليوم24″، على هامش توقيع الاتفاقية، “إن الآلاف من شابات وشبان، بمنطقة عين حرودة، استفادوا من مركز السوسيو تربوي”.

وأضاف “حاولنا كفاعل اقتصادي في المدينة، مساعدة، نساء وشباب يبحثون عن دخل مادي لهم، الذين في الغالب، لا يعرفون من أين يبدؤون”.

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وأشار إلى أن “المركز يقدم تكوينا، ليكون في استطاعتهم، خلق عمل خاص بهم، بفضل التكوين والمواكبة التي يقدمها لهم المركز”.

واستطرد غسان، أن “مؤسسة سمارت لا تهدف لربح مادي لها، من خلال هذه المؤسسة، وأن هدفها هو تقديم خدمة إنسانية وإجتماعية، لفائدة الساكنة عين حرودة”.

بدورها، عبرت سناء العسولي، مستفيدة من المركز، عن فخرها “بإنشاء تعاونية للحلويات خاصة بها، استفادت من شعبة الطبخ، التي يقدمها المركز”.

وتقول سناء، من خلال حديثها مع “اليوم24″، إن “الهاجس الوحيد لشباب وشابات المنطقة، تأسيس عمل خاص بهم، من أجل ربح مادي، يضمن لهم العيش الكريم”، وتضيف “المركز يقدم لهم، تكوين، في شعب الطبخ، والمعلوميات، إضافة إلى محاربة الأمية، ويكفي أن تؤدي 100 درهم في شهر”.