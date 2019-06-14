الاتّحاد الأوروبي وروسيا سيُعززان التعامُل بالروبل واليورو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتفقت روسيا، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تشكيل مجموعة عمل لتقليص حصة الدولار في ميزان المدفوعات بينهما والانتقال إلى الروبل واليورو، بهدف تقليل المخاطر، التي قد يتعرض لها قطاعا الأعمال في روسيا والاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال أندريه لافروف، الناطق الرسمي وزارة المالية الروسية، إن بلاده اتفقت على ذلك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، ماروش شيفوفيتش، في وقت بلغت فيه حصة التعاملات بالروبل في تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي 8.3 بالمائة فقط، فيما تشكل حصة اليورو 34.3 بالمائة أما الحصة الأكبر فتعود للدولار 54 بالمائة.

وأضاف لافروف أن الجانبين يهدفان لتقليل المخاطر، التي قد يتعرض لها قطاعا الأعمال في روسيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما أن إمدادات النفط والغاز يتم احتسابها بالدولار.

وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدولار بات أداة في يد الولايات المتحدة للضغط على دول العالم، وفي 12 آب/ أغسطس 2018، قال وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف، إن الدولار الأميركي، أصبح أداة غير موثوق بها في تعاملات التجارة الدولية، وأوضح سيلوانوف، حينذاك، أن بلاده تفكر في استخدام العملات الوطنية في معاملاتها الخارجية بدلا من الدولار.

وفي 2018، بلغت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي 204.897 مليارات دولار، والواردات 89.27 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، ونمت حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية على أساس سنوي من 42.1 بالمائة إلى 42.7 بالمائة في العام ذاته.