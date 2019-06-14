صفقة دي ليخت تبتعد عن برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن صفقة اللاعب الهولندي، ماتياس دي ليخت، ابتعدت عن برشلونة الإسباني بعدما كان قريبا من إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع أياكس لضم دي ليخت سريعًا في شباط/فبراير الماضي، وبات أمامه فقط الاتفاق مع اللاعب.

وأشارت إلى أن البارسا توصل بالفعل إلى اتفاق مع دي ليخت خلال مفاوضات تمت في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين.

ورغم أن دي ليخت كان يتخوف من قلة المساحة التي سيحصل عليها مع برشلونة للمشاركة في المباريات، لكنه وافق على الانتقال إلى "كامب نو"، مقابل الحصول على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، وأعتقد النادي الكاتالوني أنه بذلك أنهى الصفقة بالفعل.

وأوضحت أن تألق دي ليخت مع أياكس في دوري أبطال أوروبا واهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته، جعل اللاعب يعيد حساباته بشأن وجهته في الموسم المقبل.

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وحاول يوفنتوس، إغراء دي ليخت براتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حجز مكان في التشكيل الأساسي والتواجد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد.

ومع تزايد الاهتمام بدي ليخت، طلب مسئولو برشلونة، إعادة التفاوض مع مينو رايولا وكيل اللاعب، لكن البارسا تمسك بنفس عرضه السابق.

ومع الوقت، نجح رايولا في إيجاد عرض أكبر لدي ليخت، بعد أن جعل باريس سان جيرمان يقدم له راتبًا سنويًا يبلغ 12 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن برشلونة رفض التعليق على عرض سان جيرمان أو تقديم عرض محسن، كما أن النادي الكاتالوني يتوقع انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس، بسبب مشروعه المميز.