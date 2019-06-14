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ريال مدريد يبرم صفقة جديدة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبرم فريق الإسباني صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتنضم إلى كتيبة الملكي التي يعدها المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، من أجل استعادة أمجاد الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

وانضم المهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عامًا) إلى ريال مدريد، اليوم الجمعة، ورحب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "بأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم".

ولم يكشف الميرنغي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن الريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار)، لنادي طوكيو ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "سيدعم تاكيفوسا كوبو صفوف الفريق الثاني (كاستيا) في الموسم المقبل".

وأضاف "إنه لاعب موهوب بدرجة هائلة في مركز لاعب الوسط المهاجم ويحظى برؤية رائعة وسرعة فائقة".

وظهر كوبو، الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور في وقت سابق هذا الشهر، بشكل مميز مع طوكيو متصدر الدوري الياباني.

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ويوجد كوبو حاليًا في البرازيل مع منتخب اليابان للمشاركة في كأس كوبا أميركا ويستعد لخوض أول مباراة ضد تشيلي يوم الإثنين المقبل.

ولا يشكل ريال مدريد محطته الأولى في إسبانيا حيث انضم كوبو إلى أكاديمية لاماسيا الشهيرة الخاصة بالغريم في سن التاسعة.

ويحمل كوبو لقب " الياباني" وكان ينتظره مستقبل في كامب نو لكنه عاد لليابان بعد معاقبة برشلونة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد لمدة 14 شهرًا بسبب مخالفات في التعاقد مع ناشئين.

ويجري ريال مدريد، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، تغييرات كبيرة بالفريق بعد الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في التتويج بألقاب كبرى.

ويلتحق كوبو بصفقات جديدة أبرمها ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة ومن بينها صانع اللعب إيدين هازارد والمهاجم لوكا يوفيتش والمدافع فيرلان ميندي.

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