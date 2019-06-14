إنتحار إمرأة اضرمت النار بجسدها امام منزلها في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إمرأة تبلغ من العمر 31 عاما اقدمت، اليوم، على الانتحار من خلال اضرام النار في جسدها امام منزلها الواقع في منطقة الحسابات وسط كركوك".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذوي الامرأة قاموا بنقلها الى المستشفى ولكنها توفيت قبل وصولهم اليها".

