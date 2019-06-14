الأمن الوطني يشرف على عودة 60 أيزيدياً من مخيم نوروز السوري

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "جهاز الأمن الوطني أشرف على عودة ١٢ عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى ٦٠ شخصا من مخيم نوروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الارهابية عام ٢٠١٤".وأضافت أنه "جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني".

وكان جهاز الامن الوطني قد أشرف بداية الشهر الجاري، على عودة ٧٠ شخصا من مخيم نوروز السوري وتأمين المستلزمات الضرورية لهم.

