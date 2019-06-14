اعتقال زعيم عصابة تبتز اصحاب شركات وتهددهم بالقتل في ميسان

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين الذي يزعم عصابة تقوم بإبتزاز وتهديد بالقتل لأصحاب الشركات وموظفيهم العاملين في محافظة ميسان من خلال دفع مبالغ مالية".



واضافت الوزارة، لأنه "تم القاء القبض عليه في داخل منزله وبحوزته أسلحة خفيفة ومتوسطة مع اعتدتها، وتم احالته الى القضاء للإكمال اوراقه التحقيقية".



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